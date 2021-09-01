Ankara/Yenimahalle’de 242 m² dubleks dükkan icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Mamak’ta bulunan 3+1 daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
- Reklam -
Adı geçen dükkanın, Avcılar Mahallesi, 1009. Sk. No: 24/B D:48Yenimahalle / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 24/11/2021 günü, 2. Satış Günü ise 22/12/2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
- Reklam -