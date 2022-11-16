Ankara Yenimahalle’de 2+1 daire icradan satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 8503 Ada, 1 Parsel, 9. Blok, Bodrum Kat, 22 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmazın Foça Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin 24/02/2021 Tarihli 2019/221 Esas ve 2021/56 Karar sayılı ilamı gereğince 1/4 hissesi satılacaktır: Taşınmazın Yapı Ruhsatı: Yeni yapı ruhsatı 12/06/1962 Tarih ve B-277 sayılı, yapı ruhsatı no ile 10 Bloktan oluşan her blok 3 girişli yol seviyesi altı 1 kat, yol seviyesi üstü 4 kat, olmak üzere toplam 5 kat, yapının toplam yüksekliği 11,00 m, 26.400 m² inşa alanı dahilinde, betonarme tarzında, 10 blok dan oluşan 3A yapı sınıfında, toplam 300 mesken olarak düzenlenmiştir. Taşınmaza ait 27/04/1963 Tarih ve 222 sayılı yapı kullanma izin belgesi mevcuttur.

Adresi : Gayret (Tapuda: Orman Çiftliği) Mah. Ahmet Refik Cad. No: 4/B İç Kapı No: 22 Y.Mahalle / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2022 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 13:50 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2023 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 13:50

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