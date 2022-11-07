Ankara Yenimahalle’de 2.903 m² tarla mahkemeden satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safi Türk Bulvarı ile 2389. Caddenin kesiştiği köşede yer alan taşınmaz tapu kaydında Yuva Mahallesi 13387 ada 8 parsele kain 2.903,00 m² yüzölçümlü tarla ve bahçe vasfındaki taşınmazın çevresinde geneli imarlı çok katlı ve dubleks konut parsellerinden oluştuğu, keşif tarihinde arsa üzerinde herhangi bir muhdesatın olmadığı, parselin 2 tarafı komşu parseller ile sınır olduğu, arsanın cephe aldığı caddelerin, yolunun/ asfaltının tam olarak açılmış olduğu, çevresindeki parsellerde imar planına göre yapılmış yeni binaların olduğu, bitişiğindeki komşu parsel olan 7 numaralı komşu parsel üzerinde Oray Sitesi Blokları ve onun bitişiğinde Beyler Sitesi Bloğu bulunduğu yine komşu olan yan adasında Çevik Kartal Sitesi ile Yeni Batı Hipodrom Sitesi Bloklarının bulunduğu, arsanın iyi konumda ve düz bir yapıya sahip olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir.Ortaklığın giderilmesi yolu ile birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 1 SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 24/03/2022 TARİH 2022/113 ESAS 2022/443 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safi Türk Bulvarı İle 2389. Caddenin Kesiştiği Köşede Yer Alan Tarla Ve Bahçe Yenimahalle / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 – 10:00

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