ANKARA VALİSİ ŞAHİN, GAZETECİLERLE BULUŞTU

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Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Ankara’da günlük yayın yapmakta olan yerel gazetecilerin sahipleri ve Yazı İşleri Müdürleri ile dün (12 Ocak 2022 Perşembe günü) İller Bankası Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Vali Şahin, öncelikle gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı. Başkent Ankara’da kamuoyunu bilgilendirme adına yerel gazetelerin çok önemli bir misyonu temsil ettiklerini dile getiren Şahin, doğru habercilik konusundaki hassasiyetlerin önemine vurgu yaptı.

Vali Şahin, Ankara’daki asayiş olaylarının azalışı konusuna da değinerek Emniyet güçlerinin başkentte huzuru sağlama adına önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Şahin, özellikle uyuşturucu ile mücadelede büyük aşamalar kat edildiğinin de altını çizdi.

Gazete sahipleri ve Yazı İşleri Müdürlerinin soru ve önerilerini de dinleyen Vali Şahin, toplantının organize edilmesinden ötürü Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli’ye de teşekkürlerini iletti. Toplantıya katılan gazeteciler ise Ankara’da yerel habercilik yapmanın zorluklarını Vali Şahin’e anlatarak çözüm yolları konusunda önerilerini dile getirdiler.

Vali Vasip Şahin’in davetiyle gerçekleştirilen söz konusu toplantıya Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli, Ankara Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cahit Doğan, Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdür Yardımcısı Engin Kaşdaş, 24 Saat Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Bavuk, Anadolu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Çetin, Anadolu Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Orhun Yıldız, Anayurt Gazetesi İmtiyaz Sahibi Peyman Alan, Anayurt Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ferda Karababa, Başkent Gazetesi İmtiyaz Sahibi Fırat Gündoğan, Başkent Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gül Terzi, İlk Sayfa Gazetesi Haber Müdürü Adem Orman, Güçlü Anadolu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa İsmet Atar, Ticari Hayat Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reşat Helvacı, Polatlı Postası Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Rıza Ovacık, Polatlı İstiklal Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman Yüksel, Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Tepe, Sonsöz Gazetesi Sayfa Sekreteri Birsen Düzen, Zafer Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bahar Pehlivan Yedier ve Zafer Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü M. Umut Karakülah iştirak etti.

Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.