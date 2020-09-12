Ankara Valiliği’nden ‘mesai’ düzenlemesi

Ankara Valiliği, ‘kontrollü sosyal hayat’ kapsamında salgının bulaş hızının kontrol altına alınması amacıyla mesai düzenlemesine gitti. Valiliğe bağlı kurumlarda 4 farklı mesai saati uygulanacak.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara ‘uzaktan çalışma’, ‘dönüşümlü çalışma’ gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır” denildi.