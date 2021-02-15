Ankara Valiliği’nden fotoğraflarla trafiğe çıkmama uyarısı

ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle zorunlu haller dışında özel araçlarla trafiğe çıkmama çağrısında bulundu. Valiliğin paylaşımında, trafik yoğunluğunu ortaya koyan fotoğraflar da yer aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışının trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle istirham ediyoruz” denildi.

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