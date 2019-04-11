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11 Nisan 2019
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Ankara Üniversitesi, cinsel taciz ve saldırıları araştıracak
Ankara Üniversitesi, cinsel taciz ve saldırıları araştıracak
Video Haber

Ankara Üniversitesi, cinsel taciz ve saldırıları araştıracak

Editör Editör

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Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS), Veterinerlik Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Hasan B.’nin (53), kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından, komisyon kurdu.

CTS Koordinatörü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, “Komisyonda, öğrencilerimizin, idari personelimizin, öğretim üyelerimizin mevcut olan olay veya başka olaylarla ilgili bütün şikayetlerini alacağız. Şimdiye kadar yapılmış olan bütün soruşturmaları inceleyeceğiz. Göz yumma, eksiklik varsa raporlaştırıp, sorumlularla ilgili idari ve yargı sürecinin başlatılmasını sağlayacağız” dedi.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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