“ANKARA TENİS KULÜBÜ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİL EDİLMELİDİR”

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MERVE SAPCIOĞLU

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Ankara Tenis Kulübü’nün korunması için açtığı davada bilirkişi raporu yayımlandı. Bilirkişiler, mahkemeye sundukları raporda, “Ankara Tenis Kulübü kentin simgesel bellek mekânıdır, kültür varlığı olarak tescil edilmelidir” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Tenis Kulübü’nün korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi için Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuştu ve kurulun tescil talebini reddetmesi üzerine bu kararı yargıya taşımıştı. Davada bilirkişi raporu yayınlandı.

Bilirkişiler, mahkemeye sundukları raporda, “Ankara Tenis Kulübü kentin simgesel bellek mekânıdır, kültür varlığı olarak tescil edilmelidir” dedi.

Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bir Cumhuriyet değeri ve simge mekânlardan olan Ankara Tenis Kulübü, 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılmasının ardından yıkım tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ankara Tenis Kulübü’nün binayı boşaltması istendi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hemen harekete geçtik, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi için Koruma Bölge Kurulu’na başvurduk. Kurulun talebimizi reddetmesi üzerine bu kararı yargıya taşıdık. Davada bilirkişilerin sunduğu rapor, yapının önemini ve değerini gözler önüne serdi. Cumhuriyet’in modern mimarlık eserlerinden olan bellek bir mekânı yıkmak, telafi edilemeyecek bir tahribat yaratacaktır. Telafisi imkânsız zararlar yaşanmadan Ankara Tenis Kulübü en kısa zamanda tescil edilmelidir” diye konuştu.

Candan, şunları söyledi:

“Raporda yer alan, ‘Özgün modernist tasarım yaklaşımı, özgün cephe cepheleri ve mimari silueti, asimetrik kütlesi, yapının inşa edildiği dönemin modern mimari yaklaşımını temsil eden pek çok özgü mimari elemanı ve detayı ile tasarlandığı dönemin özelliklerini sunması açısından mimari bakımdan önemlidir. Mimari yapı olarak ülkemizdeki 20. Yüzyıl modernizmin temsilcilerinden bir tanesidir. Dava konusu Ankara Tenis Kulübü İdari Binası’nın Erken Cumhuriyet dönemi spor yapıları örneklerinden birisi olması, modern mimarlığa geçişin bölgedeki örneklerinden birisi olması, kentin spor geçmişini belgelemesi, özgün mimarisini ve işlevini koruması bakımından 2863 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta yer alan mimari, tarihi, estetik, simgesel, belgesel, işlevsel, hatıra, özgünlük, teklik, nadirlik, onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra yapısal durum malzeme, yapım tekniği, biçim bakımından özellikler göstermesi, kent ve çevre kimliğine, dokusuna katkıda bulunması kriterlerini sağladığı için taşınmaz kültür varlığı değeri taşıyacak özellikler içeriyor’ ifadeleri Ankara Tenis Kulübü’nün Başkent için değerini ortaya koymuştur”

GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI İÇİN SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Ankara Tenis Kulübü’nün gelecek kuşaklara aktarılması ve korunması için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyet’in spor ideolojisinin mekânsal kurgusunu oluşturan spor alanları ve yapılarına ilişkin mekânsal hesaplaşmaya artık son verilmelidir. Ankara Tenis Kulübü Binası bir Cumhuriyet değeridir. Ankara’nın ilk tenis kulübü 1928 yılında kurulmuştur. Kavaklıdere’de daha çok elçiliklerin görevlilerine, Ankara’da ikamet eden diplomatlara hizmet veren Kavaklıdere Tenis Kulübü’nü, gençlerin tenise ilgisinin artması ile 1947 yılında kurulan Ankara Tenis Kulübü izlemiştir. Ankara Tenis Kulübü 1954 yılında 19 Mayıs Stadyumu içerisinde yapılan modern mimarinin özgün binalarından olan Ankara Tenis Kulübü Binası’nda çalışmalarını günümüze kadar yürütmüştür. Ankara Tenis Kulübü Binası önündeki tenis kortlarına paralel şekilde, inşa edilen kırık çatısı, rampalı ulaşımı ve zengin iç mekanları ile iki katlı planlanan ve gören herkesi büyüleyen mimarisi ile Türk tenisinde isim yapmış sporcular yetiştirmiş bellek mekânlardan birisidir.”

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