Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyasına hayırseverler yoğun ilgi gösteriyor. Başkan Yavaş’ın, “iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sözleriyle başlattığı kampanya sayesinde sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalı iken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan toplam 72 bin 604 ailenin 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi.

İcradan dolayı su faturalarını ödeyemeyen vatandaşların su faturaları ile bilet ver uygulaması devam ederken, IBAN ödemelerinde de sona yaklaşıldı. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” diyerek başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası kısa sürede tüm Türkiye’ye hatta yurtdışına yayıldı.

Hayırseverlerin kampanyaya yoğun ilgi göstermesi nedeniyle en güzel toplumsal dayanışma örneklerinden biri yaşandı. “İftar Ver” kampanyasından sonra “Su Ver”, “Bilet Ver” ve “El Ver” kampanyası toplumda büyük karşılık buldu. Hayırsever vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle su faturasını ödeyemeyen aileler ile sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin su faturalarının tamamını kısa sürede ödedi.

ANKARA’NIN BAYRAMI: İYİLİK

Aboneler arasında sadece icra borcu olan vatandaşların su faturalarının ödeme işlemleri devam ederken, tüm hayırseverlere kampanyaya verdikleri destek için teşekkür eden Başkan Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile “Hızır olan kardeşlerim, alan eli görmeden iyilik eden veren el oldunuz, bayram arifesinde yüz güldürdünüz. Su gibi aziz olun, aziz kalın” sözleriyle sosyal destek alan aileler ile salgın nedeniyle su faturasını ödeyemeyen toplam 72 bin 604 ailenin 147 bin 322 adet su faturasının tamamının ödendiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleriyle hayırsever vatandaşlar arasında iyilik köprüsü oluştururken, seçenekli kampanyalara katılmak isteyen hayırseverler ihtiyaç sahiplerine “www.ankaratekyurek.com” adresi üzerinden ulaşmaya devam ediyor.

KAMPANYAYA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

21 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla içinde icraya düşen, sosyal yardım alan ve koronavirüs salgını nedeniyle borcunu ödeyemeyen vatandaşlara ait toplam 152 bin su faturası ödenirken, 11 bin 482 kişinin ANKARAKART’ına da yükleme yapıldı.

Hayırsever vatandaşlar “El Ver” butonu ile bu süreçte gelir kaybı yaşayan vatandaşlara ait IBAN numaralarına nakit yardımda bulunmaya devam ederken, IBAN kampanyasında da sona yaklaşıldı.

Daha önce başlatılan ve kısa sürede tamamlanan “İftar Ver” kampanyasıyla da hayırseverler tarafından 500 bin 102 kişiye toplam 7 milyon 501 bin 530 TL tutarında sıcak yemek alındı.

“6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası kapsamında “Su Ver”, “Bilet Ver” ve “El Ver” kampanyaları ile bugüne kadar yapılan toplam yardım tutarı 15 milyon TL’yi geçerken, “İftar Ver” kampanyası ile birlikte hayırseverler tarafından yapılan yardımların toplam tutarı ise 23 milyon TL’ye ulaştı. (DİKKAT: Haberde yer alan veriler 21.05.2020 saat 10.30 itibarıyla alınmıştır)