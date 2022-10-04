Ankara Tabip Odası’ndan Başkan Yaşar’a ödül

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Tabip Odası tarafından Sağlık Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Ankara Tabip Odası’nın 93’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde düzenlenen törende, basın ve sağlık alanında yaptığı örnek çalışmalardan dolayı birçok kişi ve kuruma ödül verildi.

“Yenimahalle ASM’lerinin yüzde 70’ini Fethi Yaşar yapmış”

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Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür’ün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Başkan Yaşar’a teşekkür ederek plaketini veren Baytemür, “Bu sene içerisinde arsası güzel olan birçok Aile Sağlığı Merkezi’ni çıkarmaya çalıştılar. Biz bu haberi aldığımızda kamu binalarında görev yapan arkadaşlarımızın özele çıkmasının doğru olmadığını söyledik ve tek tek belediye başkanlarıyla konuştuk. Yenimahalle’de de bir ASM bu şekildeydi. Oradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda Fethi Bey’in bir ASM yaptığını dile getirdiler. Daha biz Fethi Başkan ile konuşmadan bunu öğrendik. Bunun yanında bir şey daha öğrendik ki o da Yenimahalle ASM’lerinin yüzde 70’ini Fethi Yaşar yapmış. Ayrıca Onkoloji Hastanesi yanına da bir konuk evi yapmış, kendisine bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

42 Sağlık Ocağı ile yürüme mesafesinde hizmet

Ödüle layık görülmenin gururunu yaşadığını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da göreve geldiği günden beri sadece devleti yereliyle değil geneliyle bir bütün olarak görmeye gayret ettiğini söyledi.

Yaşar, “Önemli olanın bölgemde yaşayan hemşerilerimin ihtiyaçlarının giderilmesi olduğuna inandım. Bu nedenle de göreve geldiğim günden itibaren sağlık ya da eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak benim işim değil demedim. Özellikle pandemi döneminde ne kadar önemli olduğu ortaya çıkan birinci basamak sağlık hizmetleri olan Aile Sağlığı Merkezleri yapmaya başladık. Binalarda tutulan dairelerde, derme çatma dükkanlarda verilen sağlık hizmetlerini parklarda vermeye karar verdik. Yeşil alanlarımızın bir tarafında tek katlı ama içinde doktor odaları, muayenehaneleri, mutfağı, tuvaleti olan sağlık ocakları yaptık. Bugüne kadar yaptığımız 42 sağlık ocağımızla vatandaşlarımız yürüme mesafesinde giderek kalabalık ve kaostan uzakta hizmet alabiliyorlar” diye konuştu.

Kanser hastası ve yakınlarına 140 kişilik misafirhane

Ayrıca kanser hastaları ve yakınlarına hizmet veren Zübeyde Hanım Konuk Evi’ni de yaptıklarını vurgulayan Yaşar, “Çayyolu’nun ilk hastanesi olan İbrahim-Feruzet İmirzalıoğlu Hastanesi’ni hizmete açarak Gazi Üniversitesi’ne teslim ettik. Karşıyaka Mahallemizde yine diş polikliniği hizmete açarak onu da Gazi Üniversitesi’nde devrettik. Bir de Türkiye’nin en büyük ve donanımlı kanser hastanesi olma özelliği bulunan ve Türkiye’nin her yerinden tedavi için gelen hastaların bulunduğu Onkoloji Hastanesi yanına 140 kişilik Zübeyde Hanım Konuk Evi inşa ederek hizmete açtık” dedi.