Ankara Sincan’da kömürlük eklentili 2+1 daire icradan satılacak

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Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Sincan’da kömürlük eklentili 2+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Akşamsettin Mahallesi 8. Sokak, Dedem Mahmut Apartmanı, No: 7/2 Sincan / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 22/09/2022 günü, 2. Satış Günü ise 20/10/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız