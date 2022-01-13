Ankara Sincan’da 89 m² daire icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Sincan’da 89 m² daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.
Adı geçen dairenin, Yenikent İmar Mah. Mevlana Cad. No:66/17 Sincan Ankara Sincan / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 08/03/2022 günü, 2. Satış Günü ise 05/04/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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