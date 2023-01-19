Ankara Sincan’da 7.716 m² arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-İMAR Mahalle/Köy, MÜSLÜM KÖPRÜSÜ Mevkii, 430 Ada, 11 Parsel, Üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan boş arsa şeklindedir. dikdörtgen şekle, topoğrafik olarak da hafif eğimli arazi yapısına sahiptir. Sincan Menderes mahallesi merkezinde yer almaktadır. Kuzeyinde bulunan Yunus Emre caddesine, doğusunda 780 sokağa, güneyinde Hacı Bayram caddesine, batısında Cengiz Topel caddesine cephelidir. Bölgede alt yapı çalışmalarının tamamlandığı, belediye hizmetlerinden tam olarak istifade ettiği, toplu ulaşım araçlarına yakın mesafede olduğu, her türlü ihtiyacı karşılayacak küçük ve orta ölçekli ticari işletmelerin bulunduğu, konut parseli olduğu, üzerinde herhangi bir yapı ve muhtesap olmadığı görülmüştür.

Adresi : Sincan Menderes Mahallesinde Yer Almaktadır. Sincan / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2023 – 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2023 – 10:27

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