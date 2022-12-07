Ankara Sincan’da 7.632 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT/YENİKAYI Mahalle/Köy, 122 Ada, 82 Parsel, Ankara İli, Sincan İlçesi Yenikenl/Ereksu Mahallesi Kargın Mevkiinde bulunan 7.632,10 m2 yüzölçümlü, Tarla vasıflı 122 ada 82 nolu (Eski 2148) parsel, % 3-4 eğime, killi tınlı toprak yapısına sahip erozyon ve taşlılık problemi olmayan, toprak derinliği ve su tutma kapasitesi iyi kuru tarım arazisidir Kesif esnasında taşınmazın sürülü olduğu, üzerinde herhangi bir ağaç ya da müştemilat bulunmadığı görülmüştür. Dava konusu taşınmazın kuş uçuşu olarak Yenikent mahallesine 4.400 m, Yenikent merkezine 6.300 m, Sincan organize sanayi bölgesine 8.200 m, Ayaş yoluna 6.340 m, Sincan merkeze 10.500 m olduğu ve yola cephesinin bulunmadığı belirlenmiştir

Adresi : Ankara İli Sincan İlçesi Yenikent Yenikayı 122 Ada 82 Parsel Sincan / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2022 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2023 – 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2023 – 13:30

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