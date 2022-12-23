Ankara Sincan’da 4+1 daire icradan satılıktır

- Reklam -

İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 491 Ada, 11 Parsel, 2. KAT 7 NOLU BAĞ. BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Ana Taşınmaz Özellikleri: Bina; 1 bodrum + zemin + 4 kattan oluşmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binanın çekme mesafesinde açık otopark ve 1 adet asansör bulunmaktadır.Taşınmazın yer aldığı bina 5 yaşındadır.Taşınmazın yer aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 2. katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey doğu ve güney olmak üzere 3 cephelidir.Taşınmaz projesine ve mahalinde göre; 145 m² net, 165 m² brüt kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakımlı durumdadır.

Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi, Orhangazi Caddesi No: 98 Daire No: 7 Sincan / ANKARA

- Reklam -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 10:45

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 10:45

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 10:45

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız