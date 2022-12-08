Ankara Sincan’da 394 m² bahçe icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/BEYOBASI Mahalle/Köy, 139 Ada, 16 Parsel, Parsel boş durumda olup üzerinde herhangi bir muktesat bulunmamaktadır. Parsel Beyobası Mahallesinde 90 kapı numaralı yapının bulunduğu arsanın güney doğusunda bulunmaktadır .Parsel Beyobası mahallesi merkezine yakın mesafededir. Köyiçi mevkiindedir. Parsel kuş uçuşu kuzey doğusunda bulunan Beyobası Camisine 610 m, kuzey doğusunda bulunan Beyobası İlkokuluna 215 m mesafededir Parsel L şeklinde geometrik bir yapıya sahiptir. %3-5 eğime sahiptir. Kadastro parselidir. Ana taşınmaz niteliği “Bahçe” vasfındadır. Parsel Enlem: 39.6515 Boylam 32.3386 koordinatlarında yer almaktadır. Borçlu parselin tamamına sahiptir.

Adresi : Parsel Beyobası Mahallesinde 90 Kapı Numaralı Yapının Bulunduğu Arsanın Güney Doğusunda Bulunan Boş Arsadır.Sincan / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 11:35

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