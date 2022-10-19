Ankara Sincan’da 3+1 natamam daire icradan satılacak

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Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Sincan’da 3+1 natamam daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Alcı Mahallesi, Şahmaran Caddesi,No: 11A Daire No: 8 Sincan / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 17/11/2022 günü, 2. Satış Günü ise 15/12/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız