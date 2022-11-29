Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ALCI Mahalle/Köy, 244 Ada, 1 Parsel, B BLOK 1. KAT 6 NOLU BAĞ. BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Kıymet takdir istenen taşınmaz, Ankara ili, Sincan İlçesi, Temelli/Alcı Mahallesi, İbni Sina ve Bülent Ecevit Caddeleri arasında Başkent Kastamonu Park Evleri sitesindedir. B Blok 6 Numaralı Mesken: Giriş kapısı çelik kapıdır. Antre, salon, 3 oda, mutfak, WC, 2 banyo ve 2 balkondan müteşekkildir. Antre zemini laminat parke kaplı, duvarları ve tavan plastik boyalı ve tavan kartonpiyerlidir. Dairenin, net kullanım alanı 116,80 m² ölçülmüştür. Halen boştur, kullanılmamaktadır. Güney ve doğu cephelidir.

Adresi : Temelli/Alcı Mahallesi İbna Sina Ve Bülent Ecevit Caddeleri Arasında Başkent Kastamonu Park Evleri Sitesi B Blok 6 Nolu Bağ. Bölüm Sincan / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 10:07

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