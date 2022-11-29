Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılıktır (Çoklu satış)

- Reklam -

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, MARAŞAL ÇAKMAK Mahalle/Köy, GÖKYER Mevkii, 29 Ada, 14 Parsel, ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞ. BÖLÜM Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Bölgede Elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü Belediye hizmeti mevcuttur. Zemin Kat, 3 Nolu Mesken Özellikleri; Dairenin dış kapısı ahşaptır. Daire, antre, salon, 3 oda (2 odası salona bağımlı), mutfak, banyo, WC ve balkondan oluşmaktadır.

Adresi : Maraşal Çakmak Mahallesi, Şehit Ahmet Doğan Sokak No: 12 Daire No: 3 Sincan / ANKARA

- Reklam -

Artırma Bilgileri :

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 10:20

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 10:20

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2023 – 10:20

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız