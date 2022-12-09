Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 1028 Ada, 2 Parsel, 4.KAT 15 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Ana Taşınmaz Özellikleri;

Bina; 1 bodrum + zemin + 4 kattan oluşmaktadır. Bina6 katlı, 15 bağımsız bölüm içermektedir. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 4. Katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey ve batı olmak üzere 2 cephelidir.Taşınmaz projesine ve mahalinde göre; 85 m² net,100 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz bodrum katında 10 m² brüt kömürlük bulunmaktadır. Taşınmaz Mimari projeyeve mahalinde göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre, 2 balkon alanlarından o oluşmaktadır. Taşınmaz faydalı net kullanım alanı 93 m2 (85 m2+8 m2 net kömürlük)Taşınmaz keşif anında doludur.Taşınmaz mal sahibi tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu meskendir.

Adresi : Andiçen Mahallesi İlbay Sokak No: 5 Daire No: 15 Sincan / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 10:07

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