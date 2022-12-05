Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 868 Ada, 8 Parsel, 4.KAT 9 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Mahallinde mutfak çıkışlı balkon ara bölme duvarı yıkılarak mutfak hacmine katıldığı tespit edilmiştir. Bağımsız Bölüm Özellikleri;Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 4. Katında yer almaktadır. Taşınmaz güney doğu ve kuzey cepheli olmak üzere 3 cephelidir.Taşınmaz projesine göre; 89 m² net, 104 m² brüt kullanım alanına sahiptir Taşınmaz mahallinde göre; 91 m² net, 104 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakımlı durumdadır. Taşınmaz mimari projeye göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre, 2 balkon alanlarından o oluşmaktadır. Taşınmaz mimari mahaline göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre, 1 balkon alanlarından o oluşmaktadır. Taşınmaz mahallinde Mutfak çıkışlı balkon ara bölme duvarı yıkılarak mutfak hacmine katıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz keşif anında boştur. Fiili durumu meskendir.

Adresi : Malazgirt Mahallesi Meral Sokak No: 9 Daire No: 9 Sincan / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 10:20

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