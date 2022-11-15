Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, ULUBATLI HASAN Mahalle/Köy, KEPİR Mevkii, 1351 Ada, 11 Parsel, A BLOK ZEMİN KAT 1 NOLU BAĞ. BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. TAŞINMAZIN BULUNDUĞU BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ: Taşınmazın bulunduğu parselde betonarme olarak yapılmış, bodrum, zemin ve 4 normal kat ile 10 adet mesken ve 2 adet dükkandan oluşan yapı mevcuttur.Bahçenin etrafı duvar ve korkuluk ile çevrili olup, bahçede çeşitli ağaçlar mevcuttur.

Artırma Bilgileri :

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 10:50

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