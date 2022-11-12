Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 4239 Ada, 1 Parsel, B-1 BLOK ZEMİN KAT 1 NOLU BAĞ. BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Ana Taşınmaz Özellikleri (4239 Ada, 1 Parsel):Taşınmazın içinde bulunduğu Tuna sitesi, 6 adet bloktan oluşmaktadır. Söz konusu taşınmaz B1 blokta konumludur. B1 blok bina bodrum, zemin ve 4 normal katlıdır. Bina girişi, zemin kattan ön cephedendir. Bina dış cepheleri ısı yalıtımı üzeri sıvalı ve akrilik esaslı dış cephe boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğrama kapı, rüzgarlığı alüminyum doğramadır. Binada toplam 15 adet mesken olup normal katlarda ise 3’er mesken yer almaktadır.

Adresi : Osmanlı Mah., Mimar Sinan Cad. Su Sokak, Tuna Sitesi, B1 Blok, No: 2/1 Sincan / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 10:30

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