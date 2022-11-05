Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, PINARBAŞI Mahalle/Köy, 4354 Ada, 6 Parsel, 2. kat 7 nolu bağ. bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Ana Taşınmaz (Sümeyye Apartmanı)Özellikleri:Taşınmazın bulunduğu bina 670 m² alanlı arsa üzerinde ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı cinsinde, 1 bodrum+zemin+2 normal kat olarak inşa edilmiştir.

Adresi : Pınarbaşı Mahallesi, 113. Sokak, Sümeyye Apartmanı,No: 2/7 Sincan / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2022 – 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 12:20

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