Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ana gayrimenkul, 854 m² alanlı arsa üzerine, ayrık nizamda, betonarme karkas yapı cinsinde, 1 bodrum + zemin + 3 normal katlı olarak inşa edilmiştir.Binanın giriş kapısı demir doğrama, merdiven korkulukları demir profildir.Dış cephesi ısı yalıtım üzeri dış cephe boya ile kaplıdır.Bina giriş zemini, merdivenleri ve kat sahanlık zeminleri mermer kaplı olup, ortak alan duvarları 1.50m yükseklikte mermer üzeri saten boyalıdır.Binaya ait açık otopark imkanı bulunmaktadır. Asansörü olmayan binanın ısıtma sistemi doğalgaz kombili sistemdir.Mimari projesine göre binanın bodrum katında, meskenlere ait kömürlükler, sığınak, su deposu, su sayaç yeri, elektrik odası, kapıcı dairesi, 13, 16 nolu meskenlere ait depolar bulunmaktadır.
- Adresi : Pınarbaşı Mahallesi Leman Sokak Geçer Koca Apartmanı No: 12 Kat:3 D:13 Sincan / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2022 – 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2022 – 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2022 – 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2022 – 10:40
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