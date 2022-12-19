Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılacak

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Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Sincan’da 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Alcı Mahallesi, Belenay Sokak, No: 3B Daire No: 16 Sincan / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 01/02/2023 günü, 2. Satış Günü ise 01/03/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız