Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılacak

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Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Sincan’da 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Temelli Alcı Mah. Elit Sokak Bingo Sitesi 15 B Blok Daire No: 29 Sincan / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 03/11/2022 günü, 2. Satış Günü ise 23/12/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız