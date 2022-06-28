Ankara Sincan’da 3+1 daire icradan satılacak

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Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Sincan’da 3+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Malazgirt Mahallesi, Sırlı Sokak, Beyaz Apartmanı, No: 26 / 2 Sincan / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 05/08/2022 günü, 2. Satış Günü ise 02/09/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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