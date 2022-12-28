Ankara Sincan’da 26 m² dükkan icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, TANDOĞAN Mahalle/Köy, 766 Ada, 18 Parsel, 16 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Ana Taşınmaz Özellikleri: Bina; 1 bodrum + zemin + 3 kattan oluşmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binanın çekme mesafesinde açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 2013 yılında inşaatına başlanmış olup, 9 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.

Adresi : Tandoğan Mahallesi Yaşama Sevinci Sokak No:23/B Dükkan No:16Sincan / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2023 – 11:00

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