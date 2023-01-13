Ankara Sincan’da 2+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 1523 Ada, 8 Parsel, B/1 Blok Zemin Kat 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Binada,elektrik, su, doğalgaz bulunmaktadır. Sincan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2022 tarih 55966 sayılı yazısında;Gazi Osmanpaşa Mahallesi 1523 ada 8 parselin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında olmadığı bildirilmektedir.

Adresi : Gazi Osman Paşa Mah. Saran Sokak No: 26/2 Sincan / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2023 – 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 10:15

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