Ankara Sincan’da 2+1 daire icradan satılacak

- Reklam -

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Sincan’da 2+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Tandoğan Mahallesi, Yaşama Sevinci Sokak No: 5/20 Sincan / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 11/08/2022 günü, 2. Satış Günü ise 08/09/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

- Reklam -

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız