Ankara Sincan’da 19.904 m² tarla icradan satılık

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  • Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ÇOKÖREN Mahalle/Köy, çiftarkaçlar Mevkii, 135 Ada, 45 Parsel, Taşınmazın borçlu adına tam hissesi satışa çıkarılmış olup, Taşınmaz, Sincan İlçesi, Temelli- Çokören Mahallesi 135 Ada 45 parseli teşkil etmektedir. Temelli-Çokören Mahalle merkezinin yaklaşık 4 km. kuzeyinde, Ankara-Eskişehir Yolu Çokören kavşağının 5.8 km. güneyinde kalmaktadır. Ulaşım Çokören Yoluyla bağlantılı olan ve taşınmazın batı sınırından geçen arazi yolundan sağlanmaktadır. Çevresinde yapılaşma mevcut değildir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2022 – 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2022 – 12:15
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2022 – 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2023 – 12:15
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