Ankara Sincan’da 19.904 m² tarla icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ÇOKÖREN Mahalle/Köy, çiftarkaçlar Mevkii, 135 Ada, 45 Parsel, Taşınmazın borçlu adına tam hissesi satışa çıkarılmış olup, Taşınmaz, Sincan İlçesi, Temelli- Çokören Mahallesi 135 Ada 45 parseli teşkil etmektedir. Temelli-Çokören Mahalle merkezinin yaklaşık 4 km. kuzeyinde, Ankara-Eskişehir Yolu Çokören kavşağının 5.8 km. güneyinde kalmaktadır. Ulaşım Çokören Yoluyla bağlantılı olan ve taşınmazın batı sınırından geçen arazi yolundan sağlanmaktadır. Çevresinde yapılaşma mevcut değildir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2022 – 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2022 – 12:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2022 – 12:15
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2023 – 12:15
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