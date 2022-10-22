Ankara Sincan’da 135 m² dükkan icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT MENDERES Mahalle/Köy, 450 Ada, 1 Parsel, zemin kat 13 nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup adresi: Menderes Mahallesi, Alparslan Caddesi No:50/B (13 nolu bb) yenikent Sincan/Ankara’dır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz depolu dükkan nitelikli ve ana yapıda zemin ve 1. bodrum katta yer almaktadır. Bina girişine göre ön sağ tarafta olup, kuzey ve batı cephelidir. Projesi ve yerinde ölçüme göre yasal net kullanım alanı üst kat 135,00 m² depo 38,13 m² (brüt 190,44 m² ) olarak tespit edilmiştir. Isınma sistemi doğalgaz kombi sistemi olup kombi, petek ve doğalgaz saati takılı değildir. ” şeklinde bilirkişilerce rapor tanzim edilerek dosyasına ibraz edilmiştir.
- Adresi : Menderes Mahallesi, Alparslan Caddesi No: 50/B (13 Nolu Bb) Yenikent Sincan / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2022 – 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2022 – 10:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 10:08
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