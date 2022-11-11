Ankara Şereflikoçhisar’da 8.854 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış) Düzeltme İlanı

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Şereflikoçhisar İlçe, ACIKUYU Mahalle/Köy, 180520 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın üzerinde hububat ekili olduğu görülmüştür. Parsel Ankara- Niğde Otoyoluna 400 metredir. Ancak otoyol imkanlarından faydalanmamaktadır. Parsel, Acıkuyu mahallesine kuş uçumu yaklaşık 1,4 km mesafededir. Parselin paftasında arazi yolu vardır. Dava konusu Taşınmazın özellikleri incelendiğinde: taşınmaz % 3-4 eğimli, killi-tınlı toprak yapısına sahip, taşlılık sorunu olmayan, geçirgenliği ve su tutma kapasitesi iyi, orta alkali toprak yapısındadır. Toprak derinliği sınıflamasına göre yüzey toprak grubunda ve toprak derinliği bakımından tarla bitkilerinin yetişebilmesine uygun olduğu, Toprak, su ve rüzgâr erozyonuna maruz kalma ihtimali bulunmayan, drenaj ve tuzluluk-alkalilik sorunu yoktur.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 10:04

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