Ankara Şereflikoçhisar’da 3+1 daire icradan satılıktır

- Reklam -

İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Şereflikoçhisar İlçe, İSTİKLAL Mahalle, Çerkez Çeşmesi Mevkii, 136 Ada, 4 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Altı Katlı Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmazda bulunan, 85 / 1010 arsa paylı zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı Meskenin tamamının Fedakar kızı Şemsi BAYAZIT adına kayıtlıdır İstiklal Mahallesi 136 Ada 4 Parsel 4 Numaralı Baydar Apartmanı, Bina, bodrum + zemin + 4 normal kattan oluşmaktadır. Binanın cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Binaya giriş Turhan Sokak zemin kat seviyesindendir. Binanın giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Bina giriş zemini mermer kaplıdır. Bina merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplıdır, asansörlüdür.

Artırma Bilgileri

- Reklam -

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 10:40

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2023 – 10:40

———————————————————————————————————–

Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2023 – 10:40

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız