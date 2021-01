Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın tüm hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda, Ankara Şehir Hastanesi’nde 25 ‘Aşı Uygulama Odası’ oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği yazıda, Covid-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer aldı. Genelge doğrultusunda aşı uygulamalarının yapılacağı hastanelerde tedbirler alınmaya başlandı. Pandemi ile mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi’nde de bu kapsamda 25 adet aşı uygulama odası oluşturuldu. Hastanedeki aşı odaları görüntülendi. Aşı odaları, aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi için polikliniklerden uzak bir noktada oluşturuldu. Aşı olanlara, aşının ardından herhangi bir olumsuz durumda müdahale edilmesi için aşı odalarının yanında müdahale odası da oluşturuldu.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, hastanede 25 aşı odası oluşturduklarını belirterek tüm koşulların aşılamaya uygun hale getirildiğini söyledi. Doç. Dr. Kayaaslan, aşı odalarının hastanedeki diğer polikliniklerden uzak, aşı için gelen hastaların temas etmeyeceği şekilde ayarlandığını bildirerek, şöyle dedi:

“Hastalar, güvenlik görevlileri tarafından refakat edilerek aşı odalarına getirilecekler. Öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üzerinde hastalar aşılanacak. Bunlar e-nabız üzerinden randevu alarak gelip aşılanabilecekler. Koşullarımız oldukça yeterli. Hastalar birbiriyle temas etmeyecek şekilde gelip aşılarını olabilecekler. Herkes randevu alarak gelecek. Kişiler sıra beklemeden işleyecek bu sistem. 65 yaş üstü olanlar aile sağlığı merkezinde de aşılarını olabilecekler. Buraya geldikten sonra her seferinde bir kişi odaya alınacak. Bu odalarda aşıları yapılacak. Sonra da herhangi bir olumsuzluk olmadan aşı olan kişiler hastaneden ayrılmayacaklar. Yan etki durumunda ya da alerji durumunda müdahale etmek amacıyla 15 dakikalık sürenin hastanede ya da aile sağlık merkezinde geçirilmesi öneriliyor. Olumsuzluk yaşanması halinde aşı polikliniklerinin hemen yanında müdahale odası var. Bunun için de her türlü olaya müdahale edecek şekilde ilaç bulunduruyoruz” dedi.

Bakanlığın genelgesi doğrultusunda yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, bin ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası oluşturulacak. Her 10 aşı uygulama odası için 1 sorumlu hekim görevlendirilecek.

FOTOĞRAFLI