Ankara Pursaklar’da 643 m² arsa icradan satılıktır (hisseli satış)

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Pursaklar İlçesi, Pursaklar Mahallesi, 95384 Ada, 9 Parsel, 2. Bodrum Kat, 1 nolu Bağımsız Bölüm, 643,00 m2 yüzölçümü, 65/1286 Arsa Pay/Payda, Bağımsız Bölüm niteliği Mesken, Ana Taşınmaz niteliği Arsa olan taşınmazın da bulunan binanın tamamı yıkılmış, bağımsız bölüme intikal eden 65/1286 (32,50 m) arsa payı satılacaktır: Taşınmazın Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin: Pursaklar Belediyesi İmar Arşivinde yapılan incelemede Yapı Ruhsatı 10/08/2001 Tarih ve 93/2001 no ile; yol kotu altı 3 kat, yol kotu üstü 4 kat, 1.536 m2 inşa alanı dahilinde, betonarme tarzında, 3A yapı sınıfında, 12 mesken olarak düzenlenmiştir. Mahallinde yapılan incelemede ruhsata konu yapının yıkıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın Konumu: Ana taşınmaz, Osmanbey Caddesi cephelidir.

Adresi : Yunus Emre (Tapuda: Pursaklar) Mahallesi Osmanbey Caddesi No: 11/1 Pursaklar/ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2022 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2022 – 13:30 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 13:30

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