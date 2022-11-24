Ankara Pursaklar’da 4+1 (natamam) daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Pursaklar İlçesi, Pursaklar Mahallesi, 95667 Ada, 4 Parsel, 10. Kat, 42 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Taşınmaz Yapı Ruhsatı: (31.12.2014 tarih 231 belge nolu) – yol kotu altı 3 yol kotu üstü 15 kat, toplam inşaat alanı; 13514,00 m², betonarme tarzda, 3A Yapı Sınıfında, 60 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir. Taşınmaz Yapı Kullanma İzin Belgesi: (13.12.2019 tarih 94 belge nolu) – yol kotu altı 3 yol kotu üstü 15 kat, toplam inşaat alanı;13514,00 m², betonarme tarzda, 3A Yapı Sınıfında, 60 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir. Taşınmaz Mimari Proje: TKGM Sisteminde ana taşınmaza ait 10.12.2014 tarihli projesi incelenmiştir.

Adresi : Mimar Sinan (Tapuda: Pursaklar) Mahallesi Karaca Caddesi İrem Park Konutları No: 46/42 Pursaklar / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 11:00 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 11:00

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