Ankara Pursaklar’da 4+1 daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Pursaklar’da 4+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Yunus Emre Mah. Muradiye-1 Sk. No: 7/23 Pursaklar / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 17/01/2023 günü, 2. Satış Günü ise 16/02/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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