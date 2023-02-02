Ankara Pursaklar’da 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Pursaklar İlçe, ALTINOVA Mahalle/Köy, 654 Ada, 4 Parsel, 2. Bodrum kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Kuzey-Batı cephelidir. Projesinde balkon dahil net 107 m² (brüt 126 m²) alanlıdır. Projesinde; salon, 3 oda, mutfak, antre, banyo, wc, kiler, 2 balkon hacimleri bulunmaktadır.
Adresi : Altınova Mahallesi, Kıbrıs_3. Cadde, No: 9/1 Pursaklar / ANKARA
Artırma Bilgileri
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|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2023 – 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2023 – 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2023 – 13:50
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