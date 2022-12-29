Ankara Pursaklar’da 3+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Pursaklar İlçe, ALTINOVA Mahalle/Köy, 646 Ada, 9 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Özellikleri (646 Ada 9 Parsel)Bina 1 Bodrum + Zemin + 3 Normal Katlı olarak BAK tarzda inşa edilmiştir. Toplam 5 katlı olan binada 16 adet mesken bulunmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (4 Nolu Mesken) Konu taşınmaz konut nitelikli olup ana yapının zemin katında konumludur. Bina girişine sağ yan ve ön tarafta konumlu olup güney ve doğu cephelidir. Konu taşınmaz kat irtifakına esas projesinde salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Tespit günü itibariyle taşınmazın mesken olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Altınova Mahallesi, Mevlana Caddesi, Özkul Apartmanı, No: 11/4 Pursaklar-Ankara

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 13:55



Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 13:55 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2023 – 13:55



Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2023 – 13:55

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