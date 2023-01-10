Ankara Pursaklar’da 3+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ana taşınmaz 5.189 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde 5 adet bloktan ve 91 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Binada çalışır vaziyette 1 adet asansör mevcuttur.

Taşınmaz projesinde ve fiilen 93 m² net 121 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesinde salon, 3 oda, mutfak, banyo, antre, hol, wc, ebeveyn banyo, 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Mimar Sinan Mahallesi, Zirve Sokak No:2 Daire No: 3 Pursaklar / ANKARA

Artırma Bilgileri :

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1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 12:22

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 12:22 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2023 – 12:22

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2023 – 12:22

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