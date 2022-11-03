Ankara Pursaklar’da 3+1 daire icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Taşınmaz Mesken nitelikli ve ana yapının 3. katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey ve batı cephe olmak üzere iki cephelidir. Taşınmaz projesine göre; 105 m² net, 128 m² Brüt,kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesine göre; 108 m² net, 128 m² Brüt,kullanım alanına sahiptir.

Adresi : Pursaklar Mahallesi Tuna Sokak Andaç Apartmanı No:14 Daire 10Pursaklar / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 15:00 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 15:00

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