Ankara’nın tanımış hekimlerinden Buğra Buyrukçu’nun down sendromlu çocuklar için başlattığı sosyal sorumluluk projesine ünlü sanatçı Haluk Levent ve öncülüğünü yaptığı Ahbap Platformu da dahil oldu. Özel çocukların hayatını değiştirecek projenin her aşaması toplumsal farkındalık yaratacak.

Akupunkturist ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu’nun Ankara Down Sendromu Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle başlattığı sosyal sorumluluk projesi, Türkiye’ye örnek olma yolunda ilerliyor. “1’likte Başaracağız Projesi”nin ilk ayağında Dr. Buyrukçu, 25 down sendromlu çocuğu zayıflama programına aldı. Gruplar halinde her hafta düzenli olarak Dr. Buyrukçu tarafından akupunktur uygulanan çocuklar, son gelişlerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Dillere peslenk olan birbirinden güzel şarkılarının yanısıra yardım çalışmalarıyla da dikkat çeken ünlü sanatçı Haluk Levent, tedavideki çocukları Dr. Buyrukçu’nun kliniğinde ziyaret etti.

Heyecanlı, Duygu Yüklü Anlar…

Ankara’da kendisine başvuran iki down sendromlu çocuğu da Dr. Buyrukçu’ya emanet eden başarılı sanatçı, özel çocuklar ve aileleriyle unutulmaz anlar, duygu yüklü dakikalar yaşadı. Ünlü şarkıcıyı karşılarında görünce büyük heyecan yaşayan down sendromlu çocuklar, sanatçının şarkılarını birlikte söyledi, sevgi gösterisinde bulundu ve bol bol fotoğraf çektirdi. Çocukların her biriyle tek tek ilgilenen Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Platformu’nun Ankara’daki temsilciliği ile birlikte bu projenin sonuna kadar arkasında olacağını söyledi.

Hem Zayıflayacaklar Hem İşe Girecekler

“1’likte Başaracağız Projesi”nin mimarı olan Dr. Buğra Buyrukçu ise obezitenin down sendromlularda genel sorun olduğunu söyleyerek, “İğneyle değil lazer akupunkturla tedavilerini üstlendiğimiz bu çocuklar hızla kilo vermeye, kalp damar ve uyku gibi sağlık sorunlarndan uzaklaşmaya başladı. Aynı zamanda öğrenme duyuları da artıyor. Bu da sosyal hayata adapte olmalarının hatta iş hayatına atılmalarının önünü açıyor ki projemizin finalinde onların uygun işletmelerde istihdam edilmeleri var. Böylece down sendromlu çocuklar ve ailelerinin ekonomik, sosyal ve psikolojik yaşamları güçlenecek. Yegâne hedefimiz down sendromlu veya otizmli olan, hiperaktivifite ile mücadele eden çocuklar için toplumsal farkındalık yaratmak, bu çocuklarımızın ilaçsız bir şekilde obezite sorunlarını ortadan kaldırmak, öğrenme dürdülerini arttırmak. Çalışmanın sonunda elde ettiğimiz başarının, Türkiye’nin diğer bölgelerine de örnek olacağına, dalga dalga yayılacağına inanıyoruz” dedi.