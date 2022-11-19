Ankara Polatlı’da 554 m² tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Polatlı İlçe, AVŞAR Mahalle/Köy, Dutdere Mevkii, 101 Ada, 12 Parsel, Ağıl Yeri Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın bulunduğu bölge kültür arazisi bulunmamaktadır, Avşar Mahallesi yerleşim alanının kuş bakışı 230 metre batısında yer almaktadır, Polatlı İlçe Merkezine yaklaşık 35 km mesafededir, yamuk bir geometriye sahiptir, kumlu tınlı toprak yapısındadır, taşınmazın üzerinde herhangi bir tarım mahsulü ekilmemiştir, yaklaşık %2-3 oranında eğimli bir topografyaya sahiptir, kadastro paftasında ve mevcut zeminde yola cephesi bulunmamaktadır, taşınmaz üzerinde ne hayvan bakımı ne de tarım faaliyeti uygulanmamaktadır, taşınmazın ortalama ve yaklaşık 85 metre batısında Polatlı Avşar – Şabanözü yolu yer almaktadır.

Adresi : Avşar Mah. 101 Ada 12 Parsel Polatlı / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2023 – 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 10:00

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