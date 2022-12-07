Ankara Polatlı’da 5+1 dubleks daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Satış konusu taşınmaz, Ankara İli, Polatlı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 149 ada 15 parsel sayılı, Turan Caddesi ile Necatibey Caddesinin kesiştiği köşede Turan Caddesi, Numara 8 adresinde bulunan Köksal Apartmanının, A Bloğunun, 92/2400 arsa paylı, dördüncü kat, 11 numaralı dubleks meskenidir. Taşınmazın bulunduğu binanın alt yapı sıkıntısı bulunmamaktadır. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Şehrin en merkezi yerindedir. Cumhuriyet Meydanının yaklaşık 50 m. Kadar güneyinde kalmaktadır. Tren İstasyonu taşınmazın yaklaşık 100 m. Kadar kuzeyindedir. Belediye Hizmet Binası ise taşınmazın yaklaşık 250 m. Kadar kuzeybatısında kalmaktadır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi N:8/11 Polatlı / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 10:30

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