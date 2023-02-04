Ankara Polatlı’da 43.083 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Parsel, 43.083,22 m² yüzölçümlü kadastro parselidir. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamakta ancak taşınmazın içinden, plan dışı, toprak taşıt yolu geçmektedir. Taşınmaz üzerinde fiilen tarım faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel, Poyraz Mahalle merkezine 5,8 km., Ankara-Eskişehir yoluna 6,9 km., Polatlı İlçe merkezine 22,7 km. ve Ankara İl merkezine 54,9 km. mesafededir.

Adresi: Ankara İli, Polatlı İlçesi, Poyraz Mah., Kuz Mevkii, 237 Ada, 58 Parsel, 43.083,22 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli Taşınmaz

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2023 – 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2023 – 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2023 – 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2023 – 10:50

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