Ankara Polatlı’da 416 m² arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Polatlı İlçe, YENİMAHALLE Mahalle 1720 Ada 2 Parselde bulunan 416,00 m² büyüklüğünde ana taşınmaz niteliği arsa olan gayrimenkuldür. Değerleme konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır, ara parseldir, Kuzey (Osman Gazi Caddesi) cephesinden yola cephesi vardır, cephe aldığı yol asfalt ile kaplıdır, geometrik olarak amorf forma sahiptir, taşınmazda kuzeyden güneye doğru artan bir eğim vardır. Şehrin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadır altyapı sorunu yoktur.

Adresi : Ankara İli Polatlı İlçesi Yenimahalle’dedir Polatlı / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2023 – 10:05

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