Ankara Polatlı’da 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Polatlı İlçe, İSTİKLAL Mahalle/Köy, gölyeri Mevkii, 2790 Ada, 7 Parsel, birinci kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm mesken satışa sunulmuştur. Taşınmaz 1 bodrum +zemin+1 normal kattan oluşan ana binada yer almaktadır.Satışa konu 1.kat 2 nolu bağ.bölüm antre, 3 oda , salon, mutfak,wc,banyo ve 3 balkondan oluşmaktadır.Mesken kombi sistem ısıtmalıdır.Faydalı kullanım alanı içten içe 112 m2 dir. Giriş kapısı çelik, pencere doğramaları pvc+ ısıcamlı, iç kapılar kontrplak kapıdır.Belediyenin her türlü yol, su , elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi hizmetlerinden yararlanmaktadır.Geniş evsafı dosyada ve e satış portalda mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

Adresi : İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi No: 27 Polatlı / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2023 – 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2023 – 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 13:45

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