Ankara Polatlı’da 3+1 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Polatlı İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, GÜLLÜKUYU Mevkii, 297 Ada, 14 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tam hissesi satış çıkartılmıştır.

Satışı istenilen gayrimenkulün bulunduğu bina;

Bina 1 bodrum+ zemin + 4 normal kattan oluşmaktadır. Ayrık yapıdır. Binanın cephesi sıva+boyalıdır. Binanın giriş kapısı demir doğramadır. Binanın giriş zemini mozaik kaplı, yan duvarları boyalıdır. Merdiven basamakları ve sahanlık mozaik kaplı, merdiven korkulukları demir doğramadır. Bölge yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır.

Adresi : Şentepe Mahallesi Yeşil Sk. 3. Blk 4. Kat N: 9 Polatlı / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 11:00

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